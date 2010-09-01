У Черкаській області найбільше подорожчали гречка та цукор

У Черкаській області в липні цього року найбільше подорожчали житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива, різні товари і послуги, подешевшали – охорона здоров`я, транспорт і зв`язок.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, в липні в Черкаській області на споживчому ринку ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 14,4%) подешевшали овочі. На 8,5-2,3% стали дешевшими яйця, сир, рис, на 1,9-0,4% - тваринні жири, олія, масло вершкове, м`ясо і м`ясопродукти. Водночас, на 6,2% подорожчала гречка, на 4,1% - цукор, на 0,6% - фрукти. Алкогольні напої зросли в ціні на 0,5%.

Серед непродовольчих товарів і послуг підвищення цін (тарифів) зафіксоване на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – 0,1%, на предмети домашнього вживання, побутову техніка і утримання житла – 0,1%, на різні товари і послуги – 1,5%. На 2,1% подорожчав зріджений газ.

Зниження цін зафіксоване у сфері охорони здоров`я, фармацевтична продукція подешевшала на 0,2%. Паливо і змащувальні мастила знизилися в ціні на 2,3%. На 0,7% подешевшали аудіотехніка, фото- і комп`ютерне устаткування, а також зв`язок – на 0,1%.

Довідка УНІАН. У липні 2010 р. індекс споживчих цін в Черкаській області склав 99,6%, з початку року – 101,2%.