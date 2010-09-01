На Львівщині забракували 36% хлібобулочних виробів

У серпні 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Львівстандартметрологія» перевірили 4,6 т хлібобулочних виробів на суму 15 тис. 707 грн. Через невідповідність нормативній документації (НД) забракували 1,659 т продукції (36%). Окрім цього, було перевірено 699 кг макаронних виробів на суму 2 тис. 610 грн. Продукція в повному обсязі не відповідала вимогам НД.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту.

За повідомленням, загалом перевірили 5 підприємств-виробників хлібобулочної продукції та макаронних виробів Львівської області. Порушення встановили на 4 із них.

Серед перевірених видів продукції були макаронні вироби «Локшина» і «Трубочка», хліб «Стрийський», «Галицький новий», «Дніпровський», хліб житній та «Тернопільський особливий», батон «Львівський» і «Нарізний».

На перевірених підприємствах фахівці ДП «Львівстандартметрологія» виявили порушення органолептичних показників (наявність великих підривів та тріщин верхньої скоринки, злипів бокових поверхонь), фізико-хімічних показників (завищена масова частка вологи), понад нормативне відхилення маси (від 20 до 35 г на одиницю), відсутнє маркування на пакованому хлібі та незадовільне маркування на пакувальних плівках макаронних виробів, порушення термінів та обсягів періодичних випробувань і незадовільне метрологічне забезпечення виробництва.

За результатами перевірок хлібобулочних та макаронних виробів впродовж серпня 2010 року було видано 2 приписи про заборону реалізації перевірених партій продукції, 3 приписи про заборону реалізації перевірених видів продукції, 4 приписи про усунення порушень, 5 постанов про накладення штрафів у розмірі 25 % вартості реалізованої продукції, яка не відповідала вимогам НД, на загальну суму 6 тис. 400 грн. Також притягнуто до адміністративної відповідальності 4 посадових особи, які були оштрафовані на 935 грн.

Довідка. Перевірки хлібобулочних та макаронних виробів впродовж серпня 2010 року були проведені на виконання доручення Голови Львівської обласної державної адміністрації щодо підвищення ефективності соціального захисту населення від необґрунтованого зростання цін і тарифів на споживчому ринку області.