На Черкащині середня зарплата зросла на 8%

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ і організацій Черкаської області в січні-липні 2010 р., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшилася на 8% і склала 1751 грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в липні складала 1982 грн., що перевищило прожитковий мінімум на одну працездатну особу (884 грн.) в 2,2 разу. В порівнянні з червнем 2010 року розмір заробітної плати збільшився на 7,7%.

У всіх видах економічної діяльності найвищий рівень оплати праці в липні спостерігався в розробках і дослідженнях, освіті, транспорті, державному управлінні і фінансовій діяльності, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по області відповідно в 1,1-1,5 разу; серед промислових галузей - у виробництві транспортних засобів і устаткування, виробництві і розподілі електроенергії, газу та води, видобуванні паливно-енергетичних корисних копалин і хімічному виробництві, де зарплата була в 1,1-1,6 разу вище середнього рівня по промисловості.