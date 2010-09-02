В Азарова склали план заходів для стабілізації цін

Кабінет міністрів підготував план заходів на 2010 рік із стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку.

Проект відповідного розпорядження, як очікується, буде прийнятий на засіданні Кабміну 2 вересня, пише "Дзеркало тижня".

Документ, зокрема, передбачає розробку у четвертому кварталі 2010 року механізму впровадження компенсаційних виплат малозабезпеченим сім`ям за умов підвищення цін на хліб масових сортів.

Таким чином, "хлібні гроші" ця категорія населення зможе отримувати не раніше 2011 року.

Цей пункт був включений до проекту документа в останній момент, зазначає видання.

Також, згідно з розпорядженням, у третьому кварталі планується розробити порядок формування вартості квитків тривалого використання для проїзду у міському пасажирському транспорті, а у четвертому - затвердити методологію забезпечення змін тарифів на транспортні послуги.

Під час підготовки розпорядження навколо цього питання виник конфлікт між різними відомствами.

Зокрема, міністерство транспорту і зв`язку запропонувало видалити із проекту плану заходів пункт про прискорення розробки порядку формування вартості квитків.

У відомстві впевнені, що в умовах економічної кризи підтримці ефективної роботи транспортних підприємств буде сприяти не впровадження проїзних квитків тривалої дії, а обов`язкова компенсація у повному обсязі збитків перевізників від здійснення пільгового перевезення пасажирів, або впровадження адресної допомоги пільговим категоріям населення.

У свою чергу міністерство економіки відхилило цю пропозицію у зв`язку з тим, що питання методологічного забезпечення формування вартості квитків тривалої дії не врегульовано, а це ускладнює процес реалізації органами виконавчої влади та місцевого самоврядування своїх повноважень щодо ціноутворення у цій сфері.

Позицію Мінекономіки підтримав Мінфін, Держкомпідприємництва, Антимонопольний комітет, Конфедерація роботодавців та Федерація профспілок.

Як відомо, проект розпорядження про план заходів щодо стабілізації цін був підготовлений ще навесні.

Потім документ двічі - 22 червня та 10 серпня - розглядався на засіданні урядового комітету з питань економічної політики.

«Дзеркало тижня»