Облрада не може регулювати ціну на хліб
Каже голова Донецької облради
Обласна рада не може регулювати ціну на хліб, заявляє голова Донецької облради Андрій ШИШАЦЬКИЙ.
Про це він повідомив на прес-конференції після закінчення чергової сесії облради.
«У функціях обласної ради немає функцій регулювання цін. Обласна рада, я вам прямо кажу, цим займатися не може. А займатися пустими закликами – це не в моїх правилах», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ, коментуючи нещодавнє зростання цін у регіоні на хлібобулочні вироби. При цьому він додав, що в цьому питанні потрібна копітка й послідовна праця. «Тут потрібна, я вважаю, серйозна робота послідовна, потрібна співпраця з виробниками хліба», - відзначив голова облради.
Він пояснив, що губернатор Анатолій БЛИЗНЮК і облдержадміністрація проводить певну роботу з виробниками хліба, «аби соціальні сорти хліба не дорожчали».
«Губернатор наполягає на цьому, і я його підтримую, якщо потрібно – депутатський корпус якусь прийме заяву», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ. Але відзначив: «Хоча заява, я боюся, буде як мертвому припарка. Треба реально дивитися, шукати важелі для того, аби якимсь чином, якщо ми хочемо виконати завдання - не дати подорожчати соціальним сортам хліба, треба з`ясувати, скільки хлібопекарі при цьому підвищенні зароблять і подивитися, яким чином ми зможемо компенсувати їм витрати».
А.ШИШАЦЬКИЙ переконаний, що, «якщо це можна зробити в якомусь законному порядку шляхом надання якихось пільг з оренди на рівні області», треба це розглядати і робити.
Водночас, голова облради піддав критиці само поняття «Соціальні сорти хліба», відзначивши, що «не бачив такого документу», де б чітко визначалося, які сорти хліба є соціальними, а які ні.
«Моя думка – все це від лукавого. Соціальні, не соціальні сорти. хліб він і є хліб. Хтось їсть чорний, хтось сірий, хтось з кунжутом. Все це гра слів, якщо бути відвертим», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ, додавши, що «так ми дійдемо до того, що міська булочка, яка в моїй молодості коштувала 9 копійок, - для обраних».