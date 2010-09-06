Облрада не може регулювати ціну на хліб

Обласна рада не може регулювати ціну на хліб, заявляє голова Донецької облради Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

Про це він повідомив на прес-конференції після закінчення чергової сесії облради.

«У функціях обласної ради немає функцій регулювання цін. Обласна рада, я вам прямо кажу, цим займатися не може. А займатися пустими закликами – це не в моїх правилах», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ, коментуючи нещодавнє зростання цін у регіоні на хлібобулочні вироби. При цьому він додав, що в цьому питанні потрібна копітка й послідовна праця. «Тут потрібна, я вважаю, серйозна робота послідовна, потрібна співпраця з виробниками хліба», - відзначив голова облради.

Він пояснив, що губернатор Анатолій БЛИЗНЮК і облдержадміністрація проводить певну роботу з виробниками хліба, «аби соціальні сорти хліба не дорожчали».

«Губернатор наполягає на цьому, і я його підтримую, якщо потрібно – депутатський корпус якусь прийме заяву», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ. Але відзначив: «Хоча заява, я боюся, буде як мертвому припарка. Треба реально дивитися, шукати важелі для того, аби якимсь чином, якщо ми хочемо виконати завдання - не дати подорожчати соціальним сортам хліба, треба з`ясувати, скільки хлібопекарі при цьому підвищенні зароблять і подивитися, яким чином ми зможемо компенсувати їм витрати».

А.ШИШАЦЬКИЙ переконаний, що, «якщо це можна зробити в якомусь законному порядку шляхом надання якихось пільг з оренди на рівні області», треба це розглядати і робити.

Водночас, голова облради піддав критиці само поняття «Соціальні сорти хліба», відзначивши, що «не бачив такого документу», де б чітко визначалося, які сорти хліба є соціальними, а які ні.

«Моя думка – все це від лукавого. Соціальні, не соціальні сорти. хліб він і є хліб. Хтось їсть чорний, хтось сірий, хтось з кунжутом. Все це гра слів, якщо бути відвертим», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ, додавши, що «так ми дійдемо до того, що міська булочка, яка в моїй молодості коштувала 9 копійок, - для обраних».