У Києві підвищили тариф на проїзд у метро без економічних обґрунтувань

Підвищення ціни за проїзд у київському метрополітені до 2 грн. є безпідставним, оскільки столична влада не надала для цього жодних економічних обґрунтувань.

Про це заявив лідер фракції однойменного Блоку в Київраді Віталій КЛИЧКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами В.КЛИЧКА, коли депутати підвищували оплату за проїзд у метро 2008-го року, проводилися засідання спеціальної робочої групи Київради, котра визначила, що собівартість однієї поїздки має становити не більше гривні.

«Сьогодні ж кияни змушені платити 2 гривні. Хоча ніхто не пояснює, чому сформована саме така ціна. Ми так і не побачили не те що об’єктивних економічних розрахунків, а й навіть правдивої статистики пасажиропотоку в метро. Між тим, виправдання чиновників про те, що плату за проїзд підвищили до «круглої» суми, бо касирам у метро не дуже зручно давати здачу, не витримують жодної критики», - підкреслив політик.

Разом із тим він зазначив, що бюджет міста систематично недоотримує гроші від розміщення рекламних матеріалів у метрополітені - їх офіційна вартість є значно заниженою. Так, брендування однієї станції метро за оцінками рекламних агентств становить близько 100 тис. умовних одиниць на місяць, з яких до бюджету міста надходить ледве десята частина. Кияни мають право знати, куди ідуть реальні фінансові потоки столичного метро, наголосив В.КЛИЧКО.

«Перш ніж підвищувати тарифи, необхідно було провести комплексний аудит КП «Київський метрополітен». Адже сьогодні навіть вагони столичного метро знаходяться у банківській заставі, бо у свій час більшість Київради дозволила керівництву метрополітену набрати кредитів. Тому такий аудит – єдиний спосіб навести лад у цьому комунальному підприємстві», – зазначив В.КЛИЧКО.

Політик упевнений, що діяльність КП «Київський метрополітен» має бути прозорою, а тарифи на проїзд - економічно обґрунтованими. А підвищення ціни на проїзд у метро стало черговим прикладом того, як влада перекладає вирішення своїх проблем на плечі киян, заявив він.

Як повідомляв УНІАН, з сьогоднішнього дня, 6 вересня, проїзд у київському метро подорожчав до 2 грн.

Між тим раніше заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявляв, що проїзд в київському метро подорожчає в середині вересня.

Також заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО зазначав, що тариф у 2 грн. на проїзд у метро влада Києва введе після його перевірки на відповідність економічно обґрунтованому рівню.

«Ми ще раз перевіряємо відповідність цього тарифу економічно обґрунтованому рівню, вивчаємо прибутковість та проблемні фінансові питання комунального підприємства... Тож рішення про введення тарифу в дію буде прийняте по завершенню детального вивчення ситуації», - казав А.ГОЛУБЧЕНКО.