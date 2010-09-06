Підстав для підвищення цін на гречку немає

Заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Микола ДЕЙСАН вважає, що підстав для підвищення цін на гречку в регіоні немає. Про це він повідомив кореспондентові УНІАН.

За словами заступника губернатора Житомирської області, в регіоні виростили достатньо гречки для забезпечення торгівлі і підприємств з переробки зерна.

«На Житомирщині немає ніяких підстав для того, щоб говорити про брак борошна або якихось круп, у тому числі й гречки, ціна на яку в останні дні необґрунтовано піднялася», - сказав М.ДЕЙСАН.

«Все у нас є і все у нас буде, а якщо сьогодні чогось ще немає в магазинах або ціна на нього піднімається, то це відбувається через дії спекулянтів, з якими уряд країни має намір розібратися», - додав М.ДЕЙСАН.

Він також відзначив, що зростання ціни на гречку в магазинах регіону до 14 грн./кг «є питанням епізодичним, оскільки саме зараз аграрії області цю гречку збирають, і вона ще не дійшла до переробних підприємств і на полиці магазинів, люди побачили, що її немає і «нагнали» ажіотажем цю ціну, тоді як ціна за 1 кг гречки не повинна перевищувати в області в середньому 6,5 грн./кг».

Замгубернатора області з аграрних питань підкреслив, що надалі не допустить безпідставного подорожчання гречки, як важливого соціального продукту.