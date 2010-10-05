Депутати взялися за ринковий нагляд та контроль продукції

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону України "Про ринковий нагляд і контроль продукції".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 251 народний депутат з 426, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується запровадити європейський принцип, за яким ринковому нагляду підлягає продукція, яка введена в обіг та розповсюджується на ринку. У зв’язку з цим перевірки характеристик продукції, насамперед, здійснюватимуться у її розповсюджувачів. Перевірки виробників продукції будуть проводитися лише у разі виявлення на ринку продукції, яка є небезпечною, становить ризик або не відповідає встановленим вимогам. Також пропонується визначити підстави, об’єкти, порядок та особливості проведення перевірок характеристик продукції в її виробників і розповсюджувачів. Зокрема, передбачено, що більша частина документації може бути перевірена за місцезнаходженням органів ринкового нагляду, що зменшує можливості для необґрунтованого втручання у здійснення господарської діяльності, які притаманні виїзним перевіркам.

Пропонується встановити на основі європейської практики алгоритм дій органів ринкового нагляду залежно від характеру порушень, виявлених у ході перевірок, а також визначити заходи, які можуть вживатися цими органами в різних ситуаціях. Відповідно до кращих практик ЄС, пропонується врегулювати питання, пов`язані з вилученням продукції з торговельної мережі та її відкликанням від споживачів і користувачів. Також чітко визначається порядок прийняття органами ринкового нагляду рішень про вжиття заходів щодо продукції та їх оскарження. Більше того, суб`єктам господарювання надається можливість висловити свою позицію як до, так і після прийняття будь-якого такого рішення. На органи ринкового нагляду покладається обов`язок своєчасно попереджати споживачів і користувачів про виявлену ними небезпеку, пов`язану з продукцією.

Проектом закону передбачено усунути дублювання функцій органів виконавчої влади щодо нагляду та контролю характеристик продукції шляхом вилучення окремих видів продукції зі сфери дії пропонованого законопроекту, нагляд та контроль характеристик яких вже здійснюється іншими органами виконавчої влади. Відповідно до європейської практики, механізм ринкового нагляду не поширюється на послуги та роботи, оскільки більш ефективним механізмом забезпечення безпечності послуг та робіт є механізм ліцензування. З метою координації здійснення ринкового нагляду і контролю продукції, зокрема, для узгодження проведення спільних заходів нагляду і контролю та обміну кращими практиками та інформацією передбачено створення Ради ринкового нагляду, що відповідає міжнародним рекомендаціям.