У Миколаєві побудують міст через Південний Буг

Міністерство транспорту та зв`язку України опрацьовує техніко-економічне обґрунтування будівництва мостового переходу через Південний Буг, почати реалізацію проекту планується в 2015 році.

Про це УНІАН повідомили в Мінтрансі з посиланням на міністра транспорту Костянтина ЄФИМЕНКА.

За його словами, будівництво мостового переходу через Південний Буг є довгожданим і абсолютно необхідним проектом для розвитку потенціалу Миколаївського регіону.

«Мостовий перехід через Південний Буг – глобальний проект. Він є абсолютно необхідним для Миколаївського регіону», – зазначив К.ЄФИМЕНКО.

За словами міністра, перспективи цього будівництва очевидні, враховуючи аграрний, промисловий, господарський потенціали регіону. А оскільки через Миколаїв проходять численні транспортні потоки, особливо на Крим, міністр упевнений, що не допустити паралічу Миколаєва можна лише завдяки будівництву нової кільцевої дороги й мостового переходу через Південний Буг (2 км).

Крім того, будівництво такого переходу є логічним у контексті проекту кільцевої дороги навколо Чорного моря для того, щоб замкнути дорогу Одеса – Рені й далі – перехід на Румунію в рамках Причорноморського транспортного коридору Європи.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2009 року Кабінет міністрів України створив робочу групу з питань проектування та будівництва моста через Південний Буг. Згідно з проектом, мостовий перехід розташовано на трасі М-14 Рені – Новоазовськ у рамках Причорноморського транспортного коридору Європи.