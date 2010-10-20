Зарплату військовослужбовцям підвищать на 55% - Єжель
16:18, 20 жовтня 2010Права споживачів
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Міністерство оборони України підвищить зарплату військовослужбовцем на 55% з 1 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ повідомив журналістам у Ялті.
«З 1 грудня ми збільшимо грошове забезпечення військовослужбовців приблизно на 55%, виведемо їх на рівень зарплати держслужбовців. Гроші на це виділено, постанову уряду прийнято, так що все зроблено», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.
Він також повідомив, що з 1 грудня міністерство годуватиме раз на день солдатів-контрактників за державний рахунок.
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