На Волині забракували 12% перевіреної продукції

Протягом жовтня 2010 року фахівці державного нагляду перевірили продукцію на загальну суму понад 566 тис. грн. під час 17 первинних перевірок. Сума забракованої продукції становила понад 70 тис. грн. (12%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом перевірили хлібобулочні, макаронні, кондитерські вироби, м`ясні напівфабрикати, алкогольні напої тощо. Серед промислової продукції - швейні вироби, велосипеди, підшипники, будівельні матеріали.

За результатами державного нагляду впродовж жовтня 2010 року шести суб`єктам підприємницької діяльності видали приписи про заборону реалізації перевірених партій продукції, 7 підприємствам – про заборону реалізації всієї продукції. До 10 підприємців застосовано штрафів на загальну суму майже 15 тис. грн. 15 підприємств отримали приписи про усунення порушень. До адміністративної відповідальності притягнуто 7 посадових осіб підприємств на загальну суму 935 грн.

Окрім цього, фахівці ДП «Волиньстандартметрологія» впродовж вересня-жовтня 2010 року перевіряли якість хліба та хлібобулочних виробів, виготовлених хлібопекарними підприємствами із борошна, що вироблене із зерна державного інтервенційного фонду. Таким було доручення заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Віталія КАРПЮКА. Загалом перевірили понад 10 т хлібобулочної продукції на суму понад 41 тис. грн. на 6 підприємствах області. На 2 підприємствах 3 т продукції на суму понад 11 тис. грн. не відповідало вимогам нормативної документації. Зокрема, виявили порушення щодо маркування (неправильно вказані умови зберігання хліба, енергетична цінність продукту не відповідала розрахованій за рецептурою, у складі продукту не було всіх компонентів сировини) та невідповідність органолептичним показникам (надмірна мучнистість і надриви на поверхні хліба). Крім того, на всіх підприємствах виявили порушення вимог вхідного та періодичного контролю за показниками безпеки, фізико-хімічними показниками, визначення масових часток цукру та жиру.

За результатами державного нагляду 6 підприємствам, що випікали хліб та хлібобулочні вироби, видано приписи про усунення недоліків. Одному підприємству – припис про заборону реалізації партії хліба. За реалізацію неякісної продукції до двох підприємств застосовано штрафні санкції на загальну суму майже 4 тис. грн., до адміністративної відповідальності притягнуто одну посадову особу.