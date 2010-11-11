На Хмельниччині вилучили 16 тонн закваски

У Дунаєвецькому районі Хмельницької області правоохоронці виявили підпільний цех із виготовлення самогону, з якого вилучили 16 тонн закваски.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія ГРИНЬ.

За її словами, мешканець цього району обладнав третій поверх власного приватного будинку під цех із виготовлення самогону. Продукцію, яку виготовляв, збував у сільській крамниці на території Кам’янець-Подільського району.

“У самому ж цеху виявлено та вилучено пристрій для самогоноваріння. Окрім того, було 84 пластикові бочки об’ємом по 200 літрів кожна із так званою закваскою, загальним об’ємом більше 16 тонн”, - зазначила вона.

Вирішується питання про притягнення власника гуральні до кримінальної відповідальності за статтею 203 Кримінального кодексу України «Заняття забороненими видами господарської діяльності».