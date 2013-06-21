Бойко: цілком реально збільшити до 15% частку альтернативної енергетики

Луганськ. Віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко вважає реальним збільшити до 15% частку альтернативної енергетики в Україні до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 20 червня, в Луганську в ході засідання Ради регіонів.

До 2020 року частка альтернативної енергетики в Україні має становити не менше 15%. «Таке завдання ставить перед нами Президент України Віктор Янукович, і воно цілком здійсненне», – сказав він.

«До 2020 року планується вивести вироблення альтернативної енергетики до рівня 520 мегават, тобто 15% від усього вітчизняного вироблення енергоносіїв. Але судячи за темпами розвитку цієї сфери, показники будуть більші», – заявив віце-прем`єр-міністр України.

За його словами, в рамках виконання цього завдання в Україні планується провести роботу зі здешевлення альтернативної енергії, зниження її ціни до рівня традиційної.

Бойко також зазначив, що проблема енергоємності вкрай актуальна для вітчизняної промисловості: зокрема, в металургії собівартість продукції на 20-30% вища, ніж у західній Європі. Для вирішення ситуації Президент доручив уряду розробити програму енергоефективності, передбачивши в ній не лише зниження споживання енергоносіїв шляхом модернізації виробництва, але й розвиток альтернативної енергетики, а також низку інших заходів.

Так, за словами Бойка, "Україна вже знизила споживання імпортних енергоносіїв на 10%, і до 2015 року планується щорічно знижувати споживання на 3%".

Довідка УНІАН. В Україні загальний річний технічно досяжний енергетичний потенціал альтернативних джерел енергії в перерахунку на умовне паливо становить близько 63 млн тонн. Частка енергії, добутої за рахунок альтернативних джерел, у 2012 році становив близько 3%. Згідно з українською енергетичною стратегією до 2030 р. частку альтернативної енергетики на загальному енергобалансі країни буде доведено до 20 %.

За данними Держстату, впродовж останніх двох років Україна суттєво збільшила обсяг виробництва електроєнергії альтернативними джерелами.

Так, в 2012 році вітрові електростанції виробили 288,2 млн кВт-год енергії, що в 3,2 рази більше, ніж у попередньому році (у 2011 р. вироблено 89,5 млн кВт-год.).

Сонячні електростанції у минулому році виробили 333,3 млн кВт-год електроенергії - в 11 разів більше, ніж у 2011 році, коли було вироблено 30,1 млн кВт-год.

До найбільш значущих проектів, які були реалізовані у 2011 р., експерти відносять сонячну електростанцію потужністю 7,5 МВт в Автономній Республіці Крим (с. Родниково Сімферопольського району); сонячну електростанцію в с. Охотникове Сакського району (теж АРК) потужністю 80 МВт; сонячну електростанцію в с. Слобода-Бушанська Вінницької області потужністю 0,6 МВт.

У сегменті вітрової енергетики в кінці минулого року була введена в експлуатацію перша черга Очаківської вітроелектростанції сумарною потужністю 25 МВт. Електроенергія, вироблена на цій станції, надходитиме в мережі Миколаївського обленерго й подаватиметься споживачам Очаківського району Миколаївської області. Запланований річний обсяг виробництва електроенергії становить 72 тис. МВт·год.