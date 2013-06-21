НКРЕ та їх колеги зі США обговорили впровадження "зеленої генерації"

Оптимальні моделі інтеграції відновлюваних джерел енергії та практику інтеграції “зеленої генерації” в умовах конкурентного ринку електроенергії, обговорили представники Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) зі своїми американськими колегами - членами Комісій регулювання комунальних послуг штатів Огайо, Кентуккі та округу Колумбія. Обговорення відбулось в рамках робочого візиту до Києва представників органів регулювання США 17-21 червня, повідомили УНІАН в прес-службі НКРЕ..

Черговий візит відбувся в рамках двосторонньої Програми партнерства в сфері регулювання між НКРЕ і Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NARUC). Під час візиту проводилися щоденні засідання двох робочих груп та круглого столу. В їх роботі брав участь і представник Національного агентства з регулювання енергетики Молдови (ANRE).

Сьомий візит у рамках Партнерства, зокрема, був сфокусований на досягнення таких цілей: оцінка та визначення кращої моделі інтеграції відновлюваних джерел електричної енергії в ринок електроенергії України, з урахуванням американського досвіду інтеграції відновлюваних джерел електроенергії в конкурентному ринку електроенергії. Представники відомств також мали на меті ознайомитись із кращими практиками впровадження відновлюваних джерел електричної енергії, у тому числі встановлення цільових показників та процедур для регулювання таких показників. Крім того, розглядалось питання інтеграції генерації відновлюваних джерел електроенергії в умовах конкурентного ринку електроенергії.

Довідка УНІАН. Програма Партнерства є інструментом для обміну досвідом та інформацією між органами регулювання енергетики США та України з метою вдосконалення системи регулювання енергетичного сектору на засадах принципів ринкової економіки та зміцнення довгострокових відносин між органами регулювання обох країн. Співпраця між представниками органів регулювання здійснюється шляхом організації візитів-обмінів учасників Програми Партнерства, проведення семінарів, нарад та інших заходів.

Діяльність, яка здійснюється в рамках партнерства в сфері регулювання Україна-NARUC, є складовою Чорноморської ініціативи партнерства в сфері регулювання (BSRI) і сприяє просуванню національних регуляторних спроможностей у відповідності з Принципами регулювання 2012 р. BSRI щодо сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії в Чорноморському регіоні і розширеними нормативними вимогами щодо гармонізації транскордонних правил і співробітництва в галузі регулювання щодо інтеграції ринків.

Програма партнерства здійснюється за фінансової підтримки Агентства з міжнародного розвитку США (USAID).