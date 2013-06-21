Презентовано нацпроект створення сучасних комплексів переробки ТПВ

Держінвестпроект презентував Національний проект “Чисте місто”, який передбачає створення в Україні нових сучасних високотехнологічних комплексів з переробки твердих побутових відходів (ТПВ) в 10 українських містах, повідомляється на сайті Держінвестпроекту.

Наразі Нацпроект «Чисте місто» знаходиться на інвестиційній фазі реалізації. Держінвестпроект вже підготував Порядок проведення конкурсу із залучення інвесторів, який потребує затвердження Постанови КМУ. Формується конкурсна комісія з представників центральних органів виконавчої влади та інші нормативні документи.

«За 2012 рік в Україні було зафіксовано близько 70 млн м кубічних твердих побутових відходів (ТПВ). Щороку кожен українець виробляє до 350 кг сміття. За офіційними даними, 3% території нашої держави займають стихійні звалища, на яких кількість відходів щорічно зростає на 1-3%. З 6148 сміттєвих полігонів, тільки 2600 - паспортизовані», - повідомив керівник Національного проекту «Чисте місто» Іван Олексієвець під час презентації свого проекту, яка відбулася 18 червня в рамках Міжнародної конференції «Цілі збалансованого розвитку для України».

Іван Олексієвець відзначив, що нині сміттєпереробні заводи європейського рівня в Україні фактично відсутні. Натомість є тільки декілька десятків сортувальних ліній та два сміттєспалювальні заводи – київський завод "Енергія" і дніпропетровський завод, що належить підприємству "Екологія України". Наступного року завершується термін їхньої експлуатації. До того ж останній зараз вже не працює. Тому головне завдання Національного проекту «Чисте місто» - створити дієву модель вирішення проблеми ТПВ в 10 пілотних містах України, які будуть застосовані в масштабах всієї країни.

За словами керівника Нацпроекту, у провідних країнах світу ТПВ почали використовувати як джерело енергії на теплових електростанціях, оскільки значна їхня частка має високу теплотворну здатність.

«Зелений тариф» для електроенергії, робить галузь сміттєпереробки значно привабливішою для потенційних інвесторів, оскільки це законодавчо забезпечує додаткове джерело прибутку», - сказав Іван Олексієвець.

До розробки проекту на конкурсних засадах долучались провідні українські та іноземні компанії, зокрема: Інститут «УкркомунНДІпроект» (м. Харків), ПАТ «Комфорт-Сервіс», ТОВ «Атлас Ворд Білдінг Системс Україна», ТОВ «КТС Груп» (м. Київ). Нині в кожному місті вже створено робочі групи з реалізації Національного проекту, до складу яких, зокрема увійшли представники органів місцевого самоврядування та фахівці ДП «Національний проект «Чисте місто».

«Створення робочих груп допоможе прискорити процес створення сміттєпереробних підприємств з максимальним врахуванням європейського досвіду», - відзначає керівник Нацпроекту Іван Олексієвець. Він зауважив, що в рамках проекту розглядається три базових технології сміттєпереробки: перша – механічна переробка зі спеціальним полігоном-біореактором для органічних відходів, друга – механіко-біологічна переробка та третя – спалювання.

Довідка УНІАН. Національний проект «Чисте місто» передбачає створення в Україні нових сучасних високотехнологічних комплексів з переробки твердих побутових відходів (ТПВ) в 10 українських містах. За рішенням міжвідомчої робочої групи для реалізації Національного проекту «Чисте місто» було відібрано наступні міста: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Вінниця, Полтава, Кіровоград і Суми.

Головна мета проекту - перехід на європейську систему перероблення ТПВ, системне вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища, зміна законодавчого регулювання поводження з ТПВ та вирішення критичної проблеми забруднення довкілля.