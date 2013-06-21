Путін: сланцевий газ несе екологічні ризики

Москва. Президент Росії Володимир Путін зауважує, що сланцевий газ несе екологічні ризики. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами російського президента, там, де видобувається сланцевий газ, «з кранів замість води йде чорна рідота», а території видобутку виводяться з господарського обороту.

Путін також підкреслив, що не бачить змін на газовому ринку Європи у зв`язку із зростанням видобутку сланцевого газу в США.

«Я не бачу кардинальних змін. Те, що на американському ринку з`явився сланцевий газ, – це чинник в енергетичній сфері, але принципових змін немає», - сказав Путін.

Він заявив, що видобуток сланцевого газу в рази дорожчий за звичайний газ. За його словами, «Газпром» видобуває газ за 1 дол. за 1 тис. куб, а видобуток сланцевого – 16 дол. за 1 тис. куб.

Путін вважає, що технології видобутку сланцевого газу удосконалюватимуться, але на сьогодні його кінцева ціна для американського споживача - близько 120 дол. За 1 тис. куб. За його словами, якщо додати скраплення, транспортування, розкріплення, то для європейського ринку ціна виросте до 400-450 дол. за 1 тис. куб. м.

«Це така сама ціна, за якою «Газпром» продає трубний газ своїм основним споживачам, зокрема в Європі. Для американського ринку це дає позитивні результати, для світового газового енергетичного ринку я таких серйозних змін не бачу», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, у щоквартальному звіті «Газпрому» за 1-й квартал 2012 р. наголошувалося, що видобуток сланцевого газу в США посилив конкуренцію на газовому ринку Європи і призвів до зниження цін на газ.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, який видобувається зі сланцю, поширеної осадкової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку природного газу. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію за видобутком газу, в основному за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти до Європи, змінивши баланс сил в її відносинах з Росією.

Україна також розглядає видобуток сланцевого газу як реальну альтернативу дорогому російському паливу.

