На горі Піп Іван облаштують окремий рятувальний пост

В процесі відновлення обсерваторії на горі Піп Іван у Карпатах планується облаштувати рятувальний пост. Це передбачено договором про співпрацю між Управлінням ДСНС в області та Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника.

Як повідомляється на сайті Івано-Франківської ОДА, 7 липня договір про співпрацю на вершині гори Піп Іван підписали начальник Управління ДСНС в області полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький та ректор Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника професор Ігор Цепенда.

Як зазначив В.Чернецький, створення окремого рятувального поста в районі Чорногірського хребта дасть змогу забезпечити безпеку туристів на маршрутах, значно скоротити час прибуття рятувальників до місця можливої нештатної ситуації та своєчасно надати допомогу людям, котрі її потребують.

Астрономічна обсерваторія на горі Піп Іван, яка в народі отримала назву «Білий слон», розпочала свою роботу 1938 року як обсерваторія Варшавського університету. Під час ІІ світової війни і в післявоєнний період була значно пошкоджена, від неї залишились тільки руїни. На початку 2005 року обласна державна адміністрація та Івано-Франківська міська рада виділили кошти на реалізацію проекту з відновлення будівлі обсерваторії, а Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника спільно з Варшавським університетом на основі оцінки вчених-астрономів вирішили відновити обсерваторію як дослідницько-освітній центр для студентів та вчених цього напряму, який діятиме протягом весни-літа.

«Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника спільно з облдержадміністрацією, Управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в області та Верховинською райдержадміністрацією підготували комплексний проект з відновлення діяльності обсерваторії «Білий слон», основним завданням якого є підготовка будівлі обсерваторії на горі Піп Іван до використання в якості станції для пошуково-рятувального підрозділу, дослідницької бази по моніторингу навколишнього середовища, як метеорологічної та сейсмологічної бази, а також науково-дослідних станцій з астрономії, фізики, хімії, біохімії, фармацевтики, біології, екології, геології, географії та археології», - зазначив ректор Ігор Цепенда.

Своєю чергою координатор проекту, директор студії Східної Європи Варшавського університету Ян Маліцький підкреслив: «Ідеться не тільки про те, що потрібно відновити цей об’єкт, щоб повернути його до життя, йдеться про те, щоб він служив науковцям, служив туристам, а насамперед, щоб він був осередком забезпечення безпеки життєдіяльності в цьому регіоні».

Начальник Управління з упровадження економічних реформ, євроінтеграції та інвестицій ОДА Марія Ткачук зауважила, що тільки такий комплексний підхід до розвитку проекту «Білий слон» дозволить забезпечити раціональний розвиток, що враховує інтереси майбутніх поколінь, та створити імідж регіону, як безпечного та екологічно чистого туристичного напряму.

Довідка УНІАН. Піп Іван Чорногорський (Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей (Рахівський р-н). Висота 2028 м.