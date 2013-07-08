Депутати пропонують розвивати сільський зелений туризм для подолання бідності.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України "Про особисте селянське господарство" щодо розвитку сільського зеленого туризму.

Текст відповідного законопроекту народних депутатів від Партії регіонів Івана Бушка, Іштвана Гайдоша, Катерини Ващук та депутата від «Батьківщини» Ігоря Бриченка розміщено на сайті ВР.

Проект закону встановлює основні критерії щодо питання, чи потребує діяльність особистих селянських господарств у сфері сільського туризму реєстрації як фізичних осіб-підприємців.

Законопроект також встановлює добровільний порядок сертифікації та інших дозвільних процедур суб’єктів сільського зеленого туризму, що заохочує власників малих індивідуальних засобів розміщення до легалізації їх діяльності та підвищення рівня своєї фахової підготовки та рівня послуг, які надаються ними.

Як відзначається у пояснювальній записці, під «сільським зеленим туризмом» у контексті статті 1 Закону України «Про особисте селянське господарство» слід розуміти специфічну форму послуг, що надаються із забезпечення відпочинку в приватних господарствах в сільської місцевості з використанням майна та трудових ресурсів членів особистого селянського підсобного господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону.

Крім того, сільський зелений туризм розглядається як один із засобів отримання доходів сільським населенням, як компонент комплексного розвитку сільських територій і сільської інфраструктури, а також як один із чинників стратегії подолання бідності у сільській місцевості.

Водночас, за словами авторів законопроекту, державна підтримка сільського зеленого туризму не реалізується достатньою мірою для забезпечення належних умов його розвитку.

Так, запропонованими законопроектом змінами до статті 1 Закону України «Про особисте селянське господарство» визначається, що сертифікація та підтвердження відповідності особистого селянського господарства державним стандартам, у тому числі у сфері сільського зеленого туризму, здійснюється добровільно.

Статтю 7 закону передбачається доповнити підпунктом, який визначає, що члени особистого селянського господарства мають право надавати послуги у сфері сільського зеленого туризму, а саме: послуги за плату або безоплатно з розміщення (проживання) та харчування, організації подій, пов’язаних із використанням майна особистого селянського господарства, місцевими звичаями і традиціями гостинності.

Також планується статтю 8 доповнити частиною другою, згідно з якою зайнятість членів особистих сільських господарств у сфері сільського зеленого туризму включає добровільне надання послуг туристам в індивідуальних засобах розміщення (проживання), розташованих на земельній ділянці особистого сільського господарства, і не пов`язане з трудовою, професійною чи іншою оплачуваною діяльністю туристів.

Змінами до статті 10 закону підпункт 6 частини четвертої передбачено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють особистим селянським господарствам, зокрема, в організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства, у тому числі у сфері сільського зеленого туризму.