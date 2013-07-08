На Київщині розроблять правила облаштування та використання сміттєзвалищ

Голова Київської облдержадміністраціії Анатолій Присяжнюк доручив розробити правила облаштування, утримання та використання сміттєзвалищ. Проект цих правил має з`явитися найближчим часом.

Як повідомляється на сайті КОДА, таке доручення дано за підсумками відвідування полігону твердих побутових відходів у місті Бориспіль.

За словами Анатолія Писяжнюка, проблема складування та зберігання відходів на території пристоличної Київщини є однією з найактуальніших і життєво важливих для керівництва області. До того ж експлуатація полігонів завжди супроводжується екологічними питаннями, такими як забруднення підземних вод та неприємний запах, але однією з найважливіших та значних проблем - це викиди в атмосферу метану, що призводить до посилення парникового ефекту.

За оцінкою Присяжнюка, Бориспільський полігон є зразковим та має стати прикладом для інших міст і районів Київщини. Голова КОДА нагадав, що минулого місяця на Бориспільському полігоні було відкрито електростанцію, яка працює на біогазі. Це вже другий подібний інвестиційний проект (перший було введено в експлуатацію в 2012 році на полігоні №5 села Підгірці Обухівського району). Крім того, на Бориспільському полігоні твердих побутових відходів було створено 8 нових робочих місць. Його працівники володіють унікальними для України професійними навичками в області виробництва електроенергії з альтернативного палива — біогазу.

“...Ми будемо й надалі вивчати можливість відкриття подібних електричних станцій на інших полігонах, які теж багато років служили як звалище для сміття. Таким чином сприятимемо поліпшенню екологічної ситуації в регіоні та Україні в цілому”, - зазначив Анатолій Присяжнюк.