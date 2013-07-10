Екологи: фосфід цинку в отруті проти гризунів спричинює загибель червонокнижних тварин

Фосфід цинку, який міститься у складі отрути проти гризунів, призводить до гибелі близько 50 видів тварин, занесених до Червоної книги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час конференції повідомив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

“За нашими підрахунками, близько 50 видів тварин, які занесені в Червону книгу, страждають від активного використання фосфіду цинку», - сказав еколог.

Він зауважив, що, за даними ветеринарних служб усіх областей України, від використання цієї отрути гине домашня худоба: коні, свині, тощо.

За словами еколога, фосфід цинку - це вид пестицидів, який спричиняє отруєння живих організмів. В Україні він використовується для боротьби з гризунами на сільськогосподарських угіддях. Виробляється фосфід цинку з металургійних відходів.

“Сьогодні фосфід цинку заборонений в усіх країнах Європи, в тому числі і Росії, Білорусі та Молдові. В Україні заборонено виготовлення цього препарату, проте він завозиться в нашу країну з Індії та Китаю. Незважаючи на те, що минулого року було заборонено ввезення фосфіду цинку митними службами, Міністерство екології, яке отримує кошти за реєстрацію нових пестицидів, виступила проти цього рішення”, - сказав Борейко.

Відтак, за словами екологів, через використання фосфіду цинку на сільськогосподарських угіддях щороку гине тисячі птахів, які під час міграцій харчуються на полях, отруєних зерном. Серед них значна кількість птахів занесена в Червону книгу, зокрема це малий білолобий гусак, сірий та степовий журавлі, горностай.

Також під загрозу отруєння потрапляють ті хижі тварини, які харчуються отруєними птахами, зокрема це чорний та червоний коршуни, орел-могильник, сови.