У Криму реконструюють вуличне освітлення за енергозберігаючими технологіями

Рада міністрів Криму схвалила проект цільової програми «Світлий Крим» на 2013-2017 роки. Відповідне рішення ухвалене на засіданні кримського уряду 11 липня, повідомляється на сайті Ради міністрів АРК.

Реалізувати програму пропонується в два етапи. На першому етапі проведуть інвентаризацію установок вуличного освітлення. У тому числі планується створити електронну карту і базу даних із переліком елементів та їх основних характеристик. Другий етап передбачає відновлення і модернізацію вуличного освітлення, а також установку автоматизованої системи управління зовнішнім освітленням.

Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 376,8 млн грн. Фінансування планується здійснювати за рахунок кредитних коштів під державні гарантії.

Голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов зауважив, що програма передбачає використання енергозберігаючих технологій у вуличному освітленні і матиме високий соціальний та економічний ефект: «Крим необхідно освітити, нам пора закінчувати з тим, що багато кримських міст і селищ у вечірній час залишаються без світла. З використанням сучасних технологій, застосуванням світлодіодних джерел, які мають набагато меншу енерговитратність, я думаю, ми це завдання виконаємо і при цьому зекономимо бюджетні кошти на оплату освітлення старими джерелами».