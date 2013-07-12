«Миколаївцемент» організував збір використаних батарейок в себе на підприємстві

«Лафарж Україна» впровадила комплексну систему поводження з відходами на підприємстві «Миколаївцемент», зокрема, організувала систему збору відпрацьованих батарейок, повідомили УНІАН в прес-службі ПАТ “Миколаївцемент” (м.Миколаїв, Львівська обл.).

На нещодавному екологічному форумі «Поводження з відходами. Цивілізаційні виклики», організованому Львівською ОДА та Львівською торгово-промисловою палатою у Львові компанія поділилась власним досвідом постійного скорочення промислових відходів від власного виробництва, та поінформувала роздільний збір побутових відходів, який проводить добровільно, з власної ініціативи як соціально відповідальна Компанія. Так, за період 2010-2012 рр. зменшено утворення відходів на підприємстві на 40%, водночас, майже на стільки ж збільшено відсоток відправлення їх на повторне використання.

Приміром, звичайну "пальчикову" батарейку, з метою недопущення її негативного впливу на довкілля і здоров’я людини (одна використана батарейка забруднює 400 л води або 20 м грунту) кожен працівник "Миколаївцементу" має змогу викинути у спеціальні контейнери, встановлені на підприємстві. Крім того, Компанія закликає своїх працівників приносити подібні відходи з дому, щоби вони не потрапляли у загальні контейнери для сміття.

Далі Компанія відправляє зібрані батарейки до Львова у спеціалізоване підприємство з метою їх подальшої переробки або промислової утилізації (єдиним в Україні підприємством, що утилізує батарейки, є Львівський завод "Артеріум" - ред.). Так, до сьогодні було передано понад 30 кг відпрацьованих малих джерел струму. Такий господарський підхід дає відразу дві вигоди, вважають у “Лафаржі”: з одного боку, ПАТ «Миколаївцемент» рятує довкілля, а з другого, постачає цінні ресурси для переробки.

Нагадаємо, під час дводенного екологічного форуму 27-28 червня 2013 року керівники галузевих департаментів Львівської облдержадміністрації, представники місцевої влади, провідних підприємств області, наукових установ і закладів та екологічних організацій обговорили такі актуальні теми в галузі поводження з відходами як: використання кластерної моделі в поводженні з відходами з отриманням енергетичних і матеріальних ресурсів; проблеми збору та утилізації побутових відходів, що містять шкідливі компоненти; новітні технологіі з інтегрованої переробки відходів, механізми залучення фінансового ресурсу

для будівництва потужностей з утилізації твердих побутових відходів тощо.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент» є цементним заводом у м. Миколаєві Львівської області. Діє з 1950 року. Виробляє три типи цементу для різних потреб. Природним ринком збуту є західний регіон України.

З 1999 року завод є частиною Групи Lafarge – світового лідера у галузі будівельних матеріалів. Сьогодні «Лафарж Україна» представлена двома бізнес-напрямами – «Щебінь» (представник ТОВ «ККНК «Технобуд»), до складу якого входять 3 підприємства, розташовані в Рівненській, Київській та Чернівецькій областях і «Цемент» (представник ПАТ «Миколаївцемент»), що складається з одного заводу в Миколаєві Львівської області.

Раніше Компанія "Лафарж" оголосила про продаж свого цементного бізнесу в Україні міжнародній компанії "CRH". Угоду продажу-купівлі буде подано на затвердження до відповідних органів влади в Україні. Транзакцію заплановано завершити протягом поточного року. Група «Лафарж» і надалі залишається в Україні власником трьох щебеневих кар’єрів, продукція яких поставляється на ринки України, Росії та Польщі.