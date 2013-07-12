ГПУ влітку оскаржила майже 800 рішень про виділення земель вздовж морів

В Україні прокурорами оскаржено майже 800 незаконних рішень про виділення земель у межах прибережних смуг, забезпечено доступ до 127 пляжів площею 423 га.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За даними ГПУ, результати перевірок додержання закону при наданні у власність і користування, продажу, зміні цільового призначення та забудові земель прибережних захисних смуг уздовж Азовського та Чорного морів засвідчили, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не вживають необхідних заходів до збереження вказаних територій, а навпаки, ухвалюють незаконні рішення про надання земель цієї категорії для спорудження закладів комерційного призначення та інших потреб, не передбачених законом. При цьому ігноруються також встановлені містобудівним законодавством обмеження і заборони, йдеться в повідомленні.

Через бездіяльність контролюючих органів набуло поширення самочинне будівництво, перебудова та несанкціоноване розширення уже існуючих будівель, зміна цільового призначення об’єктів або їх будівництво із суттєвим відхиленням від проекту, констатували в Генпрокуратурі.

Окрім цього, виявлено факти використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, а також самочинного будівництва на самовільно захоплених земельних ділянках, у зв’язку з чим пред’явлено позови про їх звільнення та приведення у придатний для використання стан та стягнення завданих збитків.

Зокрема, зазначили в ГПУ, прокуратурою Севастополя встановлені факти будівництва приватних апартаментів під виглядом берегоукріплювальних споруд. На території АР Крим, Одеської області та м. Севастополя протягом останніх років набули розповсюдження факти передачі в оренду земельних ділянок під виглядом надання у строкове користування берегозахисних споруд для захисту територій від підтоплення та розмивання, які в подальшому використовувалися суб’єктами господарювання для будівництва готелів, кафе, ресторанів.

Прийняття незаконних актів відбувається за згоди територіальних підрозділів Держземагентства, Держводагентства та інших уповноважених установ, які ще на стадії підготовки проектів зобов’язані не погоджувати рішення, що суперечать законодавству, а в разі їх затвердження клопотати про скасування, підкреслюється в повідомленні.

Реагуючи на ці та інші порушення, у травні-червні поточного року органами прокуратури приморських регіонів заявлено 795 позовів про скасування рішень і розпоряджень, повернення та звільнення земельних ділянок площею понад 1,2 тис га вартістю 447 млн грн, знесення 80 самочинно зведених будівель. За фактами незаконного землевідведення, нецільового використання земель, їх самовільного зайняття та забудови розпочато 97 кримінальних проваджень, внесено 373 подання, попереджено незаконне надання земель площею 51,9 га вартістю 13,3 млн грн., поінформували в ГПУ.

Також після втручання прокурорів в АР Крим, п’яти областях та місті Севастополі на пляжах демонтовано 798 споруд площею понад 28,5 тис м2, у тому числі 22 капітальні споруди, 673 малі архітектурні форми та 73 незаконні огорожі.

За результатами перевірок генеральним прокурором України внесено подання до Кабінету Міністрів України, а також інформовано Президента України про виявлені порушення та вжиті заходи, додали в ГПУ.