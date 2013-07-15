Могильов доручив підвищити безпеку експлуатації атракціонів
Проведуть інвентаризацію
Розпорядження «Про заходи щодо підвищення безпеки експлуатації атракціонів на території Автономної Республіки Крим» підписав Голова Ради міністрів АР Крим Анатолій Могильов, повідомляє прес-служба Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки.
Виконавчим органам сільських, міських рад та районним державним адміністраціям доручено у десятиденний строк провести інвентаризацію всіх видів атракціонів, розташованих на їх території. Крім того, Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії рекомендовано забезпечити контроль за дотриманням електробезпеки при експлуатації та обслуговуванні атракціонів на території Криму.
Нагадаємо, раніше за ініціативи Держгірпромнагляду України в Криму розпочала роботу цілодобова гаряча лінія, за допомогою якої місцеві жителі, а також гості Півострова можуть отримати консультацію з питань безпечної експлуатації атракціонної техніки та інших об`єктів відпочинку дітей.
Довідка. За інформацією територіального управління, в Криму працює 68 організацій, які експлуатують атракціонну техніку. На території Кримського півострова встановлено найбільшу в Україні кількість атракціонів підвищеної небезпеки – 218, в тому числі 115 пересувних.