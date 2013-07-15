Могильов доручив підвищити безпеку експлуатації атракціонів

Розпорядження «Про заходи щодо підвищення безпеки експлуатації атракціонів на території Автономної Республіки Крим» підписав Голова Ради міністрів АР Крим Анатолій Могильов, повідомляє прес-служба Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки.

Виконавчим органам сільських, міських рад та районним державним адміністраціям доручено у десятиденний строк провести інвентаризацію всіх видів атракціонів, розташованих на їх території. Крім того, Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії рекомендовано забезпечити контроль за дотриманням електробезпеки при експлуатації та обслуговуванні атракціонів на території Криму.

Нагадаємо, раніше за ініціативи Держгірпромнагляду України в Криму розпочала роботу цілодобова гаряча лінія, за допомогою якої місцеві жителі, а також гості Півострова можуть отримати консультацію з питань безпечної експлуатації атракціонної техніки та інших об`єктів відпочинку дітей.

Довідка. За інформацією територіального управління, в Криму працює 68 організацій, які експлуатують атракціонну техніку. На території Кримського півострова встановлено найбільшу в Україні кількість атракціонів підвищеної небезпеки – 218, в тому числі 115 пересувних.