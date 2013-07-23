На Рівненщині відбудеться соціально-екологічний фестиваль «Біле озеро»

На Рівненщині з 25 по 28 липня відбудеться ХІІІ Всеукраїнський молодіжний мистецький соціально-екологічний фестиваль «Біле озеро»

Як повідомляється на сайті облдержадміністрації, фестиваль відбудеться на березі Білого озера, що у Володимирецькому районі.

Традиційною буде екологічна акція «Чисте довкілля», в рамках якої в обмін на пакети зі сміттям можна буде придбати сувеніри в «Екомагазині». Окрім того, проводитимуться різноманітні творчі зустрічі, концерти, мистецькі майстер-класи, виставки декоративно-прикладного мистецтва. За словами організаторів заходу, участь у фестивалі «Біле озеро» зголосилися взяти виконавці та творчі колективи з 14 областей України.

У рамках фестивального дійства, зокрема, відбудеться спортивно-мистецьке свято «Спорт для всіх» та соціальна акція «Молодь за здоровий спосіб життя!».

Проведення ХІІІ молодіжного мистецького соціально-екологічного фестивалю «Біле озеро» є одним із заходів, які сприяють розвитку туризму в краї, зазначив заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов.

Довідково: Біле озеро — озеро карстового походження, знаходиться у Володимирецькому районі Рівненської області, в басейні річки Стир (притока р. Прип`ять).

Біле озеро розташоване поблизу села Рудка, у складі Білоозерського заказника. Озеро має площу 453 га. Це друге за величиною озеро в Рівненській області.

Воно має овальну форму, трохи витягнуте із заходу на схід (довжина — 2,65 км, ширина — 2,10 км). Дно озера пологе, піщане. Живиться підземними водами, частково поверхневими від танення снігу та дощів. З дна б`ють холодні та теплі джерела, а на глибині 8 м температура постійна: +8 °C. Тому і в морози поверхня не повністю замерзає, товщина криги — 25-50 см, рідше 80 см. Середня глибина озера 10 м. До глибини 2-2,5 м вода прозора.

Біле озеро — особливе. Тут унікальне поєднання болотних, озерних і лісових природних комплексів Західного Полісся. Безпосередньо до озера підходять лісові й болотні масиви, що разом утворює єдиний гідрологічний комплекс.

Біле озеро — єдине в Україні з підвищеним вмістом гліцерину у воді, через що має надзвичайні цілющі властивості.

