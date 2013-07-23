На Чернігівщині комунальне підприємство незаконно видобувало воду

Чернігів. На Чернігівщині комунальне підприємство, незаконно видобуваючи воду у 2011-2012 роках, завдало державі збитків на 4,8 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Співробітники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС в Чернігівській області задокументували факт порушення правил охорони надр із боку директора комунального підприємства у Городні на Чернігівщині.

Директор підприємства, порушуючи вимоги Водного Кодексу України, здійснював видобування підземних прісних вод без спеціального дозволу на користування надрами. У результаті його дій державним інтересам заподіяно збитків на суму майже 4,8 млн грн.

Стосовно директора 11 липня розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У справі триває розслідування.