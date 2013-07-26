На Житомирщині під час ремонту дороги незаконно зняли родючий грунт на 44 га

10:56, 26 липня 2013
Права споживачів
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Збитки державі - півмільйона гривень

Житомир. На Житомирщині при ремонті дороги незаконно зняли родючий грунт на 44 гектарах.
Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності в сфері транспорту прокуратури області Олександр Сичук, про це йшлося під час колегії
прокуратури, присвяченої порушенням у транспортній сфері області, яка відбулася сьогодні, 25 липня.
За його словами, "протягом 2008-2010 років службовці незаконно, без отримання спеціального дозволу, допустили зняття родючого шару ґрунту на земельній ділянці площею 44 га під час ремонту траси Київ-Ковель-Ягодин. Такими діями посадові особи завдали державі збитків майже на півмільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження".
Наразі Коростенською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість) стосовно кількох службових осіб Служби автомобільних доріг у Житомирській області,- уточнив Сичук. Точна кількість причетних осіб уточнюється.
Він також додав, що з початку цього року для захисту інтересів громадян і держави у транспортній сфері Житомирщини до суду органами прокуратури подано позовів на суму понад півтора мільйона гривень. Судами вже задоволено позовів на суму майже 600 тис. грн.

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