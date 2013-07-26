На Житомирщині під час ремонту дороги незаконно зняли родючий грунт на 44 га

Житомир. На Житомирщині при ремонті дороги незаконно зняли родючий грунт на 44 гектарах.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності в сфері транспорту прокуратури області Олександр Сичук, про це йшлося під час колегії

прокуратури, присвяченої порушенням у транспортній сфері області, яка відбулася сьогодні, 25 липня.

За його словами, "протягом 2008-2010 років службовці незаконно, без отримання спеціального дозволу, допустили зняття родючого шару ґрунту на земельній ділянці площею 44 га під час ремонту траси Київ-Ковель-Ягодин. Такими діями посадові особи завдали державі збитків майже на півмільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження".

Наразі Коростенською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість) стосовно кількох службових осіб Служби автомобільних доріг у Житомирській області,- уточнив Сичук. Точна кількість причетних осіб уточнюється.

Він також додав, що з початку цього року для захисту інтересів громадян і держави у транспортній сфері Житомирщини до суду органами прокуратури подано позовів на суму понад півтора мільйона гривень. Судами вже задоволено позовів на суму майже 600 тис. грн.