У Львові через витік аміаку зупинено роботу підприємства

Львів. У Львові в приміщенні компресорної станції підприємства «Галка-Макс» стався витік аміаку. Аварійну ситуацію було оперативно ліквідовано. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 29 липня, о 10.30, у місті Львові в приміщенні компресорної станції ТзОВ «Галка-Макс» (Личаківський район) працівниками підприємства виявлено тріщину довжиною 1 см в трубі діаметром 25 мм подачі аміаку до холодильних установок. Для запобігання ускладненню ситуації оперативно було перекрито подачу аміаку в робочий цех та з приміщення станції виведено обслуговуючий персонал. Весь аміак у кількості 1,5 тонни був злитий у резервний резервуар.

Зазначається, що витоку аміаку за межі будівлі та негативного впливу на довкілля не було, спостерігалося незначне забруднення повітря у приміщенні станції. Внаслідок аварійної ситуації постраждалих немає. О 13.20 аварійну ситуацію було ліквідовано, на пошкоджену тубу накладено бандаж.

Робота підприємства ТзОВ «Галка-Макс» зупинена. Сьогодні, 30 липня, заплановано проведення робіт із заміни пошкодженої труби працівниками ліцензованого ТзОВ «Каскад-Холод ЛТД».

На місці події працювала хімічно-радіологічна лабораторія ГУ ДСНС України у Львівський області.

Загрози населенню та навколишньому середовищу немає.