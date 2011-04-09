У Севастополі двоє друзів грабували продовольчі магазини

У місті Севастополь 26 березня працівниками карного розшуку під час проведення оперативно-розшукових заходів затримано двох безробітних громадян, які наприкінці лютого та у березні місяці цього року скоїли чотири розбійні напади на місцеві магазини.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в м. Севастополі.

Як зазначається, нападниками виявилися двоє безробітних жителів Севастополя, віком 30 та 29 років, один із них раніше судимий за грабіж.

Так, зловмисники, заходивши до приміщення торгівельних закладів, під погрозою предметів, схожих на ніж та пістолет, забирали у продавців виручку з магазинів та інші цінні речі. Загальна вартість викраденого становить майже 10 тисяч гривень.

Слідчим відділом Гагарінського райвідділу стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Підозрюваним обрано запобіжний захід арешт.

