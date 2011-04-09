Кузьмін розповість чому затримали Комарницького

Київ. 9 квітня. УНІАН. Перший заступник Генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН обіцяє у понеділок, 11 квітня, на прес-конференції розповісти з яких причин 8 квітня було затримано голову фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО.

Про це Р.КУЗЬМІН заявив УНІАН.

”У понеділок я скажу про це на прес-конференції в Генпрокуратурі, на Різницькій (вулиця, на якій знаходиться ГПУ - УНІАН). Орієнтовно о 14-тій годині”, - сказав він.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, правоохоронні органи затримали Д.КОМАРНИЦЬКОГО, ймовірно, через скандал довкола відчуження з комунальної власності пакета акцій ХК ”Київміськбуд” та пакетів акцій інших комунальних підприємств.

Водночас у прес-службі Генпрокуратури 9 квітня повідомили, що Д.КОМАРНИЦЬКОМУ протягом трьох діб буде висунуто обвинувачення та обрано міру запобіжного заходу.

Водночас, у прес-службі не уточнили, за що саме було затримано Д.КОМАРНИЦЬКОГО, припустивши лише, що ”це, напевно, пов’язано з його діяльністю у Київраді”.