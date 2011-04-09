У МВС не підтвердили, що на Львівщині затримали вбивцю Лістьєва

Львів. 9 квітня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ не підтвердив, що затриманий у Трускавці Львівської області громадянин Російської Федерації може бути причетним до вбивства російського журналіста Владислава Лістьєва.

«Мені важко коментувати кримінальні справи іншої держави. Ми затримали злочинців, яких розшукувала Російська Федерація. Які злочини їм буде інкримінувати російська влада - це питання до російської влади, а не до мене», - заявив сьогодні під час брифінгу у Львові А.МОГИЛЬОВ.

Водночас, коментуючи затримання голови фракції блоку Черновецького у Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО, міністр запевнив, що «за корупційні діяння чиновники всіх рівнів і всіх кольорів політичних сил будуть відповідати перед законом».

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині правоохоронці затримали 44-річного громадянина Російської Федерації, розшукуваного поліцією Санкт-Петербурга за підозрою у скоєнні серії тяжких злочинів на території Росії наприкінці 90-х та початку 2000 років.

У ЗМІ, на початку квітня, з’явилася інформація, що громадянин Росії, затриманий у Трускавці Львівської області за шахрайство, підозрюється у причетності до вбивства російського журналіста В.Лістьєва.