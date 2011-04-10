У Нікополі сурогатну горілку виготовляли в гаражах

Дніпропетровськ. 10 квітня. УНІАН. Вироком Нікопольського міськрайонного суду до чотирьох років ув’язнення засуджено організатора нелегального цеху з виробництва алкогольних напоїв.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області.

За даними податкової міліції, зловмисник в одному з гаражних кооперативів налагодив роботу підпільного цеху з виробництва алкогольних напоїв, використовуючи недоброякісну сировину, що становила загрозу для життя та здоров’я людей.

Виготовлені алкогольні напої працівники нелегального цеху розливали у стандартні пляшки і оклеювали їх етикетками зареєстрованих торгових марок. Неякісна горілка реалізувалася за заниженими цінами.

З підпільного цеху податківці вилучили обладнання, сировину, порожні пляшки, етикетки та підроблені марки акцизного збору на суму майже 300 тис. грн.

Слідчим відділом податкової міліції Нікополя проти організатора нелегального виробництва порушено кримінальну справу за ст. 204 ч. 1, 2 і 3 та ч. 1 ст. 216 Кримінального кодексу України, за фактом незаконного обігу підакцизних товарів та використання підроблених марок акцизного збору.