В Одесі посадовці завдали збитків Національному парку на 40 млн. грн.

Одеса. 12 квітня. УНІАН. Міжрайонна природоохоронна прокуратура Одеси порушила кримінальну справу відносно посадових осіб Нижньодністровського природного парку за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, за період з 12 по 17 лютого 2011 року на території Національного парку сталося 9 пожеж заростей очерету. Охоплення пожежею значних ділянок парку сталося через неналежне виконання службовими особами Нижньодністровського національного природного парку службових обов’язків, а саме порушення вимог Законів України «Про пожежну безпеку», «Про рослинний світ» та «Про природо-заповідний фонд».

Крім того, на території природного національного парку виявлено порушення вимог протипожежної безпеки, а саме відсутність пожежних щитів, укомплектованих первинними засобами пожежегасіння, протипожежної смуги, попереджувальних знаків та табличок із надписами по пожежній безпеці, спеціальних місць для паління, відсутність між територією парку та будівлями протипожежних норм, не організовано прибирання великих скупчень сухої рослинності та інші порушення.

За результатами перевірки прокурором до адміністрації Нижньодністровського парку внесено припис про усунення виявлених порушень протипожежної безпеки.

Відповідно до акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, складеного Державною екологічною інспекцією в Одеській області на 17 лютого цього року, площа заростей, що зазнала шкоди від пожежі, становить 1 990 га, у тому числі знищено 33 дерева.



За повідомленням обласної прокуратури, збитки, заподіяні державі від пожежі, становлять близько 40 млн. грн.