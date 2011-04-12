Посадовці «Чернівецького облавтодору» нажилися на стихії

Чернівці. 12 квітня. УНІАН. Посадовці державного підприємства «Чернівецький облавтодор» завищуючи обсяги виконаних робіт з відновлення доріг та інших об‘єктів дорожнього господарства, пошкоджених внаслідок стихійного лиха 2008 року, завдали державі збитків на суму понад 876 тис. грн.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, службові особи «Чернівецького облавтодору» у 2008 році надали до Головного управління регіонального розвитку, архітектури та інфраструктури Чернівецької облдержадміністрації акти, у яких завищили обсяг виконаних робіт з відновлення доріг та інших об’єктів дорожнього господарства унаслідок стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року, чим завдали збитки державі на суму понад 876 тис. гривень.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) відносно службових осіб ДП “Чернівецький облавтодор”.