У Києві з початку року порушено 51 кримінальну справу проти хабарників

Київ. 12 квітня. УНІАН. З початку року, за матеріалами УДСБЕЗ та УБОЗ ГУМВС України в м.Києві прокуратура порушила проти хабарників від влади 51 кримінальну справу. До відповідальності притягуються 24 державних службовці органів влади та 14 посадовців наділених контролюючими функціями.

Про це повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві Володимир ПОЛІЩУК.

Як зазначив Володимир ПОЛІЩУК, протягом минулого кварталу правоохоронці задокументували 261 злочин у сфері службової діяльності, з них - 72 факти хабарництва.

Він відмітив, що загальна сума хабарів становить 2 271 910 грн., а «середня» сума хабара – 47 394 гривень. Серед затриманих хабарників - 10 посадовців міністерств та відомств, 9 можновладців від КМДА та 4 посадовці районних державних адміністрацій.

«У рейтингу київських хабарників першого кварталу 2011 року, 1-е місце посідає начальник служби паливно-мастильних матеріалів українського контингенту в Косово, який упродовж 2008-2009 років отримав з бази дизельне пальне в кількості 1,2 млн. літрів для потреб миротворців та передав його приватній фірмі за матеріальну винагороду в сумі 59, 8 тисяч євро», - розповів Володимир ПОЛІЩУК.

На друге місце у рейтингу працівники відділу УДСБЕЗ Печерського райуправління міліції та співробітники СБУ «провели» також представника Міністерства оборони України, який отримав 50 тис. доларів США хабара, «за вирішення питання щодо неповернення боргу військовому відомству одним із підприємців».

За даними правоохоронців, «бронзовий призер» рейтингу - старший державний виконавець відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції із хабарем в 45 тисяч гривень. За цю суму виконавець обіцяв зняти арешт з майна боржника.

Зі середньостатистичними результатами, тобто із хабарами від 20 до 30 тисяч гривень, затримувались працівниками міліції заступник начальника відділу митного оформлення Державної митної служби України та інженер-інспектор КП «Київжитлоспецексплуатація».

У першому кварталі потрапляли до рук правоохоронців й інші можновладці: генеральний директор Державного підприємства «Укррезерв», начальник відділу районного військкомату, спеціаліст «Київавтодору», керівник Жулянського кладовища, заступник директора управління «Київводоканал», начальник відділу ГУ захисту прав споживачів КМДА, спеціаліст КП «Благоустрій» та його колега з ГУ по контролю за благоустроєм КМДА.