На Сумщині чоловік продавав спецзасоби для прослуховування

Сумська область. 12 квітня. УНІАН. На Сумщині співробітники СБУ викрили чоловіка, який продавав спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Сумській області, встановлено, що громадянин у лютому ц.р., не маючи відповідної ліцензії, налагодив незаконний збут зацікавленим особам технічних спецзасобів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби реалізації трьох малогабаритних, закамуфльованих під брелоки відеокамер. Ці предмети користувалися попитом в осіб, які збирали компромат з подальшим його використанням у власних цілях.

Стосовно зловмисника УСБУ порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчинені повторно) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.