Вимагання, як помста за звільнення з роботи

Івано-Франківськ. 12 квітня. УНІАН. На Івано-Франківщині затримали вимагача, який кілька днів у телефонному режимі «тероризував» одного з підприємців області вимагаючи від нього 500 доларів США.

Як повідомили УНІАН у секторі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області, співробітники Тисменицького райвідділу міліції, в результаті проведеної спецоперації, затримали 36-річного безробітного жителя Івано-Франківська, який кілька днів настирливо телефонував підприємцю вимагаючи 500 доларів США за «не оприлюднення компрометуючої інформації щодо його особи».

Як з‘ясувалося, затриманий не володів жодним компроматом на підприємця, погрози про оприлюднення «деяких» фактів з його особистого життя, були приводом, щоб отримати від нього гроші в якості «помсти за свого приятеля, якого підприємець звільнив з роботи».

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.