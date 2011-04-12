На Харківщині затримали «Лексус» «запакований» зброєю

Харківська область. 12 квітня. УНІАН. У Харківській області співробітники міліції затримали водія автомобіля «Лексус», який перевозив у салоні іномарки арсенал бойової зброї.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, 11 квітня, оперативники відділу карного розшуку Харківського міського управління спільно з працівниками взводу дорожньо-патрульної служби управління ДАІ, на автошляху Київ-Харків, поблизу селища Пісочин, зупинили автомобіль «Лексус» під керуванням 36-річного жителя міста Куп‘янська, в якому виявили кримінальний вантаж.

Працівники міліції вилучили із салону автомобіля два автомати АКС, калібру 5,45 мм та два порожні секторні магазини до них, а також револьвер «Наган», калібру 7,62 мм і 90 патронів калібру 5,45 мм.

За висновком експертів, «вилучена зброя та боєприпаси є вогнепальними». Місце та мета придбання зброї - встановлюються.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.