Cправу треба порушувати проти Мельниченка, а не проти Кучми

Київ. 12 квітня. УНІАН. Кримінальну справу в рамках розслідування резонансного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе треба було порушувати не проти екс-президента Леоніда КУЧМИ, а проти колишнього майора Управління держохорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА.

Таку думку висловив під час прес-конференції генерал-лейтенант, колишній заступник голови Служби безпеки України (1997, 2006-2007 рр.) Олександр СКИПАЛЬСЬКИЙ, повідомляє LB.ua.

О.СКИПАЛЬСЬКИЙ вважає позитивним те, що нова українська влада вирішила провести нове розслідування у цій справі, але «разом з тим треба розслідувати і дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА, який завдав шкоди Україні, і це розслідування зобов`язане виявити осіб, які за ним стояли всі ці роки».

За його словами, відомий «касетний скандал» є, зокрема, злагодженою роботою іноземних спецслужб і політиків.

На запитання, яким чином М.МЕЛЬНИЧЕНКО зміг вивезти компрометуючі записи за кордон, О.СКИПАЛЬСЬКИЙ зазначив, що це обов`язково необхідно розслідувати.

За його словами, М.МЕЛЬНИЧЕНКО вивезли на автобусі до Чехії, і він довго не міг одержати дозвіл на в`їзд до Америки. Проте з ним був журналіст - громадянин США, і після того, як було ініційовано напад на автомобіль М.МЕЛЬНИЧЕНКА, в посольство США в Чехії почали надходити дзвінки, мовляв, на М.МЕЛЬНИЧЕНКА вже почалися замахи, і США змушені були його прийняти. «Природно, це була спланована спецоперація», - вважає О.СКИПАЛЬСЬКИЙ.

У свою чергу генерал-лейтенант, голова партії «Отчизна» Вілен МАРТИРОСЯН зазначив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО не гідний мундира офіцера. «Ми організуємо нараду офіцерів і порушимо питання про позбавлення М.МЕЛЬНИЧЕНКА звання майора», - сказав В.МАРТИРОСЯН.

За його словами, це питання вимагає невідкладного рішення. «На зраді не можна побудувати фундамент своєї перспективи і розвитку», - констатував В.Мартіросян.

За словами В.МАРТИРОСЯНА, саме М.МЕЛЬНИЧЕНКО вкачав позиції України на світовому ринку озброєнь, розповсюдивши дезинформацію про продаж Україною систем «Кольчуга» Іраку. Генерал вважає, що вже той факт, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО вивозив за кордон зроблені записи і навіть намагався ними торгувати, дозволяє відповідально назвати його зрадником.

Як підкреслив О.СКИПАЛЬСЬКиЙ, «ми не раз зверталися і звертатимемося до громадськості з проханням не реанімувати «касетний скандал». За його словами, чергове роздування «касетного скандалу» може привести до дестабілізації ситуації в країні.

Як повідомляв УНІАН, восени 2000 року Олександр МОРОЗ представив у Верховній Раді України записи екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, нібито зроблені ним 4 кабінеті Л.КУЧМИ. За твердженням Н.МЕЛЬНИЧЕНКА, в записах йдеться про усунення журналіста Г.Гонгадзе.

У грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, нібито зроблених ним у кабінеті колишнього Президента Л.КУЧМИ.

29 жовтня 2009 р. Н.МЕЛЬНИЧЕНКО запевнив, що міжнародні експерти визнали автентичними фрагменти його записів, що стосуються справи Г.Гонгадзе.

22 березня 2011 року перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМИН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу відносно колишнього Президента України Л.Кучми. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привело до вбивства журналіста Георгію Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента України Л.КУЧМИ М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах, порушеними за вбивством Г.Гонгадзе.