Посадовець Держнасінінспекції торгував дозволами

Ужгород. 13 квітня. УНІАН. Начальника Ужгородської районної державної насіннєвої інспекції в Закарпатської області затримано на хабарі.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, посадовець вимагав та отримав 2,2 тис. грн. хабара від приватного підприємця за надання йому дозволу на реалізацію насіння овочевих культур за відсутності сертифікатів якості.

Ужгородська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

Ведеться слідство.