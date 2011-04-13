На Дніпропетровщині затримано на хабарі екоінспектора

Дніпропетровськ. 13 квітня. УНІАН. Завідуючого сектором оперативно-екологічного контролю в Новомосковському районі Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області затримано на хабарі.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, посадовець вимагав та отримав 8 тис. грн. хабара від жителя міста Новомосковська за непритягнення його до адміністративної відповідальності за забруднення території під час благоустрою своєї присадибної ділянки.

Новомосковська міжрайонна прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

Посадовця затримано.