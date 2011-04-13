На Хмельниччині затримали вбивцю 17-річної дівчини

Хмельницький. 13 квітня. УНІАН. У Старокостянтинові, що на Хмельниччині правоохоронці затримали вбивцю 17-річної дівчини Руслани ПОПАДЮК.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області, ним виявися 30-річний знайомий дівчини. Чоловіка підозрюють в тому, що він в стані алкогольного сп’яніння вимагав близькості від Руслани. Коли дівчина йому відмовила, той задушив її.

“Підозрюваний зі своїм знайомим перестрів дівчину, коли та поверталася додому в ніч на 9 січня. 30-річний чоловік був знайомий Руслани”, - розповіли в обласному відділі зв’язків з громадськістю УМВС України.

Довідка УНІАН. 17-річна Руслана ПОПАДЮК, учениця першого курсу Хмельницького професійного ліцею сфери послуг, зникла в ніч на 9 січня цього року. 15 січня випадково тіло дівчини знайшли посеред соняшникового поля у Старокостянтинові. За висновком судово-медичної експертизи, її смерть наступила внаслідок удушення (перелом під’язикової кістки).