Підписання Угод про співробітництво у розвитку фізичної культури і спорту з НОК України, центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, спеціальними та рятувальними службами.

О 16.00, у приміщенні Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» (Київ, вул. Інститутська, 29) розпочнеться Акція публічного підписання Угод про співробітництво у сфері розвитку фізичної культури і спорту з Національним олімпійським комітетом України, центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, спеціальними та рятувальними службами України, військовослужбовці та працівники яких є членами товариства «Динамо».

У рамках акції буде відзначено провідних спортсменів ФСТ «Динамо» України, які були найкращими у спортивному сезоні 2010-2011 років у зимових олімпійський видах спорту.

О 16.30 розпочнеться прес-конференція Голови ФСТ «Динамо» України, народного депутата України Віктора Коржа.



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