На Луганщині виявили підпільний трубопровід для перекачки ПММ

Київ. 20 червня. УНІАН. Прикордонники Луганського загону виявили підпільний трубопровід та місце накопичення контрабандного пального.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України.

У повідомленні зазначається, що вартовим кордону напередодні надійшла інформація, що в Краснодонському районі можлива спроба незаконно перекачати в Україну дизельне пальне. Перевіривши лінію кордону, прикордонники на околиці села Сєвєрний знайшли закопану в землю пластикову трубу діаметром 10 сантиметрів. За 300 метрів вона привела до загородженої території в цьому ж населеному пункті.

Поінформувавши про знахідку співробітників СБУ, податкової та митниці, було створено міжвідомчу групу, яка перевірила вказану територію.

На ній правоохоронці виявили закопану в землю 30-кубову металеву ємність, до якої виходив трубопровід. До того ж ємність вже була заповнена 5 тоннами пально-мастильних матеріалів. Власник території під час з’ясування обставин пояснив, що не був на ній понад 6 місяців і кому належить ємкість не знає.

Наразі металеву ємкість та 5 тонн дизельного пального вартістю 45 тисяч гривень передано співробітникам податкової, а трубопровід знищено.