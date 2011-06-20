Доцента Одеської морської академії взяли на 22 хабарах

Одеса. 20 червня. УНІАН. Доцента Одеської національної морської академії затримано за хабарництво.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області прокуратурою міста Одеси порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно доцента Одеської національної морської академії.

Вона систематично вимагала та отримувала хабарі від студентів за успішне складання ними екзаменаційних сесій.

Задокументовано 22 факти отримання правопорушницею хабарів на загальну суму понад 50 тисяч гривень.