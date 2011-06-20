На Чернігівщині викрито групу, яка хотіла "потрошити" банки

Чернігів. 20 червня. УНІАН. У Чернігівській області співробітники СБУ викрили і припинили протиправну діяльність групи осіб, які за допомогою спеціальних технічних засобів намагались заволодіти коштами державних банківських установ.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в області.

Встановлено, що двоє жителів Чернігова займались негласним збиранням персональних даних користувачів банкоматів. З цією метою вони придбали спеціальне обладнання: міні-камеру спостереження з вмонтованим відео-аудіо записуючим пристроєм, а також накладку на карткоприймач банкомату (т.зв. скімер), призначену для зчитування даних з платіжних карток.

Отримана за допомогою цих спецзасобів інформація мала бути використана для виготовлення підробних банківських карток. Це дозволило б шахраям знімати гроші як в Україні, так і за кордоном, приховуючи таким чином свою протиправну діяльність.

Зловмисників затримано співробітниками СБУ після того, як вони встановили ці технічні засоби на банкомат однієї з державних банківських установ обласного центру.

Слідчі Управління СБУ в Чернігівській області порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

У справі триває слідство.