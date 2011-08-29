На Луганщині інваліда звинувачують у крадіжці з церковного сейфу

Луганськ. 29 серпня. УНІАН. Прокуратура міста Сватове (Луганська область) розслідує кримінальну справу за фактом побиття психічно хворого хлопця служителями церкви і міліціонерами.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр ЗАЙЦЕВ.

«Справу порушено за заявою родичів потерпілого, які стверджують, що хлопця було побито служителями церкви і міліціонерами. Водночас, служителі церкви теж подали заяву, в якій звинувачують потерпілого у крадіжці грошей із храму. Зараз відбувається опитування свідків і з`ясування обставин», - сказав О.ЗАЙЦЕВ.

Факт інциденту між служителями церкви і психічно хворим УНІАН підтвердив прес-секретар Севєродонецької єпархії Української православної церкви (Московського патріархату), до якої входить Сватовський церковний округ, протоієрей Олег КАКАЦИЙ.

«Конфлікт дійсно стався. Зараз правоохоронні органи розбираються, якщо провину церковників буде доведено, то до них також будуть застосовані заборони відповідно до законів православної церкви», - сказав О.КАКАЦИЙ.

За неофіційною інформацією, йдеться про психічно хворого жителя Сватового Сергія К. Він служив у Свято-Успенському храмі (УПЦ МП) і прийняв постриг. Матінка ДОСЕФЕЯ зі Свято-Успенського храму звинуватила К. у крадіжці з церковного сейфа кількох тисяч доларів і євро.

Як пише газета «Сватовские ведомости», К. забрали в міліцію, але за добу відпустили. Родичі стверджують, що хлопця побили і міліціонери, і служителі церкви.

«Дорогою Сергій зустрів отця МИХАЇЛА – служителя Свято-Успенського храму. Той, замість того щоб відвести побитого додому, відвіз у церкву. Там хлопця замкнули в комірці. Матінка ДОСЕФЕЯ влаштувала побитому, голодному, змученому інвалідові черговий допит, примушувала Сергія написати (а він як слід й писати не може), що нібито вкрадені гроші він відніс додому, а матір з бабусею поклали їх на книжку», - повідомляє видання.

Після публікації інформації про цей конфлікт, як стверджують «Сватовские ведомости», до редакції звернувся благочинний Сватовського округу Севєродонецько-Старобельської єпархії УПЦ (МП) архімандрит ЗАХАРІЙ. Він попросив вибачення у прихожан за поведінку служителів церкви, і повідомив, що про те, що сталося знає управляючий Севєродонецькою єпархією УПЦ (МП), єпископ Севєродонецький і Старобельський АГАПІТ, і що буде прийняте рішення відповідно до законів совісті й церкви.

Зараз Сергій К. перебуває у психіатричній лікарні.