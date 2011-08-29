Сьогодні у Києві затор спровокував ДТП з витоком хімічної речовини

Київ. 29 серпня. УНІАН. На Південному мосту, через ДТП, що було спричинено затором, стався витік хімречовини "Біозахист". Речовину змили у Дніпро - щоб не заважала руху.

В результаті ДТП на Південному мосту в Києві, стався витік 20 кілограмів речовини "Біозахист", яке використовується для обробки деревини. Постраждалого водія відвезли у травмпункт, а речовину, щоб не заважала руху, працівники МНС змили водою в Дніпро.

ДТП сталося сьогодні, 29 серпня, і було спровоковано багатокілометровим затором.

За попередньою інформацією вантажний автомобіль Volkswagen в'їхав у причеп автомобіля Renault, через що в Volkswagen частково деформувалася кабіна, де затисло водія.

Крім того, була пошкоджена ємність, яку перевозла вантажівка, і з неї витекло 20 кг хімречовини.

У МНС зазначили, що речовина не є хімічно агресивною і легкозаймистою.

Рятувальники МНС, за допомогою спеціальних інструментів, звільнили водія з кабіни автомобіля. Йому була надана медична допомога, після чого він був доставлений до травмпункту.

Для запобігання ковзання автотранспорту по проїжджій частині, співробітники МНС змили речовину водою у Дніпро.

ТСН