На Львівщині від ботулізму померло двоє осіб

Львів. 7 вересня. УНІАН. У Львівській області від отруєння рибними консервами домашнього приготування померло двоє осіб, ще двоє – в реанімації. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

За повідомленням рятувальників, до інфекційного відділення Бродівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція у важкому стані поступило троє мешканців села Орихівчик Бродівського району: 78-річна жінка її 76-річний чоловік та 39-річна жінка.

Встановлено, що потерпілі вживали рибні консерви домашнього приготування.

6 вересня хворим поставлено діагноз – ботулізм, та переведено до реанімаційного відділення. 6 вересня двоє літніх людей померло. Жінку доставлено в реанімаційне відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Окрім цього, 7 вересня в Бродівську ЦРЛ доставлена 18-річна дівчина, яка гостювала у потерпілих. Стан важкий, проводиться транспортування реанімобілем в реанімаційне відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні

Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання відібрані для лабораторного дослідження проби рибних консервів, вилучені залишки продукту, встановлено медичне спостереження за членами сім’ї захворілих.