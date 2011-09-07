На «Донбас Арені» відбулася конференція правоохоронців

Київ. 7 вересня. УНІАН. Сьогодні на стадіоні «Донбас Арена» за участю правоохоронців відбулася міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки під час проведення Чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, міжнародну конференцію було проведено Донецьким юридичним інститутом під егідою Міністерства внутрішніх справ України, Донецької держадміністрації, Фонду Ганса Зайделя (Німеччина) і ФК «Шахтар».

У міжнародному форумі взяли участь голова Донецької ОДА Андрій Шишацький, голова Донецької обласної Ради Андрій Федорук, Донецький міський голова Олександр Лукьянченко, керівник Департаменту охорони громадського порядку МВС України Віктор Ратушняк, віце-президент Федерації футболу України Борис Воскресенський, гості з Німеччини, Польщі, Чехії, Молдови, правоохоронці Донецька, Києва, Харкова і Львова.

У вітальному слові до учасників конференції начальник Донецького юридичного інституту Віктор Бесчастний відзначив, що успіх проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу залежить не лише від наявності певної інфраструктури, але і від здатності держави в особі правоохоронних органів надати багаторівневу безпеку. Він особливо підкреслив, що «… стан забезпечення громадського порядку безпосередньо залежить від того, наскільки професійно організована робота всіх органів державної влади і правоохоронних структур, їх взаємодії з громадськістю».

У свою чергу губернатор Донеччини Андрій Шишацький відмітив, що охорона громадського порядку і забезпечення безпеки є ключовим чинником Євро-2012.

«Органи влади приділяють цьому першочергову увагу, адже подія такого масштабу – це велика відповідальність, оскільки очікується прибуття від 300 до 700 тисяч уболівальників залежно від того, яким футбольним країнам належить грати в Донецьку. Проводяться численні заходи, у тому числі і тактико-спеціальні навчання, щоб виконати всі поставлені перед регіоном завдання», - зазначив А.Шишацький.

Від імені колегії МВС виступив начальник Департаменту охорони громадського порядку МВС України Віктор Ратушняк, який заявив, що Міністерство внутрішніх справ України з усією відповідальністю ставиться до проведення всіх заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку і безпеки всіх учасників футбольного форуму Євро-2012.

Він також зазначив, що проведено багато заходів, у тому числі і масштабну роботу щодо вивчення досвіду інших країн, який упроваджується в діяльність міліцейських підрозділів. Активна взаємодія здійснюється з польською стороною. Відпрацьовуються дії міліції при виникненні нештатних ситуацій на стадіонах і фан-зонах, проводиться робота по виявленню радикально налаштованих футбольних фанатів.

У своїй промові представник центрального апарату МВС відзначив Донецький юридичний інститут, який постійно приділяє увагу питанням охорони громадського порядку і забезпеченню безпеки громадян, регіональні власті і правоохоронців Донеччини, іноземних колег, особливо поліцію Баварії за готовність до співпраці і підтримку. Віктор Ратушняк оголосив присутнім вітання Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова.

Державний міністр внутрішніх справ Баварії Йоахим Геррманн, який виступив на конференції, розповів про досвід використання зв'язних офіцерів, коли до кожної національної збірної прикріплений зв'язківець – поліцейський, що допомагає вирішувати виникаючі проблеми. Але особливо пан Геррманн акцентував увагу присутніх на тісній співпраці зі всіма країнами-сусідами, на ефективній взаємодії всіх структур, у тому числі правоохоронних органів.

Він також наголосив на тому, що враховуючи накопичений досвід, поліцейські Німеччини готові внести свій вклад до забезпечення громадського порядку в Україні під час Чемпіонату Європи 2012 в тому об'ємі, який необхідний українським колегам.

Керівник Представництва Фонду Ганнса Зайделя в Україні Сергій Загорний висловив переконання в тому, що впровадження позитивного досвіду Німеччини з проведення футбольного чемпіонату дозволять Україні виробити загальні принципи і підходи у забезпеченні безпеки під час проведення футбольних матчів.